蘇打綠明年計劃復出，主唱吳青峰卻遭恩師林暐哲提告違反著作權法等41項，恐無歌可唱陷滅團危機。對此，蘇打綠團長阿福表示，青峰23、24日將在高雄巨蛋舉辦個人演唱會，6位團員在群組未討論此事，希望他專心準備，皆為他打氣加油。被問到未來「蘇打綠」團名是否不能用？阿福開玩笑回「我們對法律不是那麼熟悉，不能用的話，乾脆叫『蘇打臉很綠』」。

蘇打綠阿福近年擔任策展人。（點亮哈瑪星-不廢搖滾嘉年華提供）

吳青峰將於23、24日在高雄開唱，蘇打綠團長阿福將攜家帶眷出席力挺。（點亮哈瑪星-不廢搖滾嘉年華提供）

阿福透露已經有2年時間沒和林暐哲互動，上一次聯絡是女兒出生時，當時林暐哲最後回應「恭喜」，但林暐哲自從宣佈提告後，全交由法律途徑，阿福坦言「猜不透」，現階段希望青峰順利完成演唱會，不過阿福認為，自2000年起6人就已「蘇打綠」為名活動，演唱會上唱蘇打綠的歌應該沒問題。

至於蘇打綠原預計明年復團，阿福說目前尚未有確切時間，他笑說「除非我瘦到75公斤，不然不復團」，更透露現在自己85公斤，還有12公斤目標，但透露大夥有共識「六個人在一起就是蘇打綠，不會有其他想法」。

「鹿洐人」鼓手邱天裔（左起）、主唱謝博安、貝斯手小寶。（點亮哈瑪星-不廢搖滾嘉年華提供）

阿福透露，23日會攜家帶眷一起去青峰演唱會，不過才剛說完就自己打住「我這陣子刻意隱瞞欸，想說要給他驚喜」。阿福近年除了音樂創作，也擔任活動策展人，他將在12月13日一連三天在高雄舉行「點亮哈瑪星-不廢搖滾嘉年華」，邀請到楊乃文、魏如萱等卡斯輪番演出。被問到有無關心好友韋禮安的合約官司？阿福笑說「不太了解他狀況，反倒我邀他3次曙光祭都沒空來，但確實他在巡演」。他也帶著新人「鹿衍人」一同亮相，是否和後輩分享如何不被經紀合約纏身？阿福尷尬笑說「有，所以我跟『鹿衍人』算是合作夥伴關係」。

(中時 )