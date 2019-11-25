【邱醫來了】讓你減肥失敗的，就是那一杯奶茶！

台灣人愛喝手搖杯，一天一杯下肚，除了導致肥胖，恐怕還會對身體造成更大威脅！醫師揭發日常生活中最不該喝的飲料就是奶茶，因為除了精緻糖分外，還隱藏了反式脂肪，不僅容易引發心血管疾病，還可能導致糖尿病、癌症等，千萬別多喝。

有台灣減肥教父之稱的醫師邱正宏，在他的Youtube頻道《邱醫來了》分享「哪種飲料千萬不要喝？」結果答案竟然是台灣人最愛的國民飲料奶茶，因為暗藏2大地雷：精緻糖及反式脂肪，每天喝一杯恐增加肝臟及胰臟負擔。

邱正宏解釋，市售手搖杯大多使用甜度很高的果糖，若在正餐以外的時間喝含糖飲料，會引起血糖上升，胰島素不斷分泌，長期下來，當胰臟無法再分泌胰島素，就容易罹患糖尿病，而且身體也會對胰島素產生抗性，產生肥胖問題。

根據世界衛生組織建議，成人每天攝取的添加糖不能超過200大卡，1公克的糖為4大卡計算，50公克就有200大卡。但全糖的手搖飲，一杯至少含有60公克的分，含糖量驚人，只要一杯下肚，就超過一天所需的所有糖量，對健康將帶來巨大危害。

此外，邱正宏說，市售最常見的奶茶都是以奶精沖泡，反式脂肪的濃度更高，不但恐導致肥胖，還可能導致不孕、糖尿病及心血管等疾病，甚至有引發癌症的可能。

(中時電子報)