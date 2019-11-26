便當爛配菜Top3出爐，第1名挨轟「毀掉所有美食」。(示意圖/達志影像)

台灣號稱便當的美食天堂，許多外食族幾乎天天吃便當，連老外來台灣都想一嚐究竟，不過便當的好壞，除了主菜之外，配菜也影響很大，有網友在PTT發問「打開便當看到什麼菜時會生氣？」沒想到引起鄉民熱議，結果最多人討厭的，竟是幾乎每吃必中的「三色豆」，被網友評為「毀掉所有美食」、「最該從地球上消失」的菜色。

網友在PTT發問「打開便當看到什麼菜時會生氣？」引起鄉民熱烈討論。(圖/截自PTT)

這名網友日前在PTT發文詢問，午餐時間各位打開便當看到什麼菜會生氣？他以自己為例指出，苦瓜、三色豆、小黃瓜、炒木耳，雖然這4樣菜他都吃，但若有一、兩樣討厭的菜同時出現，覺得火氣都上來了！

沒想到貼文引起許多網友共鳴，紛紛回應「看到三色豆就怒」、「把三色豆當青菜的便當真的超噁」、「三色豆毀掉所有美食」、「三色豆應該即刻從地球上消失」，結果三色豆被最多網友認為是最討厭的配菜。

此外，苦瓜及茄子則被網友列為最討厭的便當配菜二、三名，網友留言「苦瓜、長年菜的組合…人生已經夠苦了」、「苦瓜、沒濾掉的八角毀了整盒」；也有網友說「豆芽菜、青椒也超噁」、「沒蛋的洋蔥炒蛋」、「豆芽菜跟海帶吧！」、「看到有雪裡紅 會很XXXXX」、「沒沾油膏的秋葵」、「紫米配南瓜 有點氣」、「青椒跟紫米飯我完全不行」。對於部分店家會把酸菜、菜脯當成一道配菜，有網友認為，「要弄那些爛配菜還不如不要，還節省成本」。

(中時電子報)