LeBron has eyes everywhere. pic.twitter.com/B0MuM6lXuJ — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 14, 2019

熱火本季主場不敗之身，就這樣被「小皇帝」詹姆斯打破了！詹皇14日貢獻28分、12助攻與9籃板的準大三元，搭配「一眉哥」安東尼戴維斯33分、10籃板，湖人113比110撲滅熱火6連勝，也中止熱火主場11連勝，苦吞本季主場首敗。

或許是重返曾效力4年的熱火主場，詹姆斯上半場表現有點失常，光是他一個人就發生7失誤，比起熱火全隊3失誤還多，也讓湖人上半場攻守失序，一度落後達12分之多，上半場結束，湖人51比59落後，表現完全不像西區龍頭。

下半場打不到4分鐘，重新回神的詹姆斯，領軍打出14比6反撲，轉眼追成65比65平手，比賽重回原點，接下來安東尼戴維斯投進三分球，加上麥基「三分打」、丹尼格林3罰俱中，湖人反而擴大領先到11分，場上局面完全扭轉。

儘管本季主場還沒輸過的熱火，末節再次靠著吉米巴特勒、努恩等人火力追上，更靠努恩最後9秒的三分球，追到只差1分的緊張局面，幸好接下來波普4罰中2，熱火的最後一波攻勢當然交給巴特勒，可惜他的最後三分出手彈框而出。

隨著熱火吞下本季主場首敗，目前聯盟僅剩七六人還沒在主場輸球，七六人14日靠著托必亞斯哈里斯31分，恩比德與班西蒙斯各拿24分，最後以116比109力退鵜鶘，搶下本季主場14戰全勝，續保主場不敗之身，也送鵜鶘11連敗。

(中時 )