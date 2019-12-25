英女王耶誕演說

對英國女王來說，2019年是充滿紛擾並令人煩心的一年，在年度耶誕節演說中，她坦承這一年過得並不平靜，但希望能邁出小步，克服一切困難與分歧。而這是女王首度公開承認，王室今年的確面對了混亂動盪的一年。

除了英國脫歐過程坎坷外，夫婿菲立普親王（Prince Philip）因車禍被調查、孫子哈利王子坦承和哥哥威廉關係緊張、孫媳梅根淚眼哭訴難以適應王室生活，更糟糕的是，次子安德魯王子接受BBC專訪，發表車禍式自毀談話，雖然拚命撇清和美國淫魔億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein），還有性奴羅珀姿‧朱芙蕊（Virginia Roberts Giuffre）之間的關係，不過卻引發如潮惡評。

據《每日郵報》（Daily Mail）24日報導，女王在發表演說時，桌上不像去年般，擺放孫子哈利與孫媳梅根的相片。當然，安德魯王子因形象大壞，相片也從桌上消失。而59歲的安德魯耶誕節當天將與其他王室成員團聚，收看母親的年度耶誕演說。

(中時電子報)