國民黨總統候選人韓國瑜，在網路上不斷被黑，就連抱嬰兒也被渲染，讓國民黨不分區立委候選人謝龍介直言，黑韓已經沒有人性，但也感謝賴清德，是他讓民進黨養網軍一事曝光。

謝龍介昨（24）日受訪時提到，從21日的遊行來看，韓國瑜聲勢不降反升，但罷韓盡是抹黑、挑撥，就連嬰兒也被拿來當攻擊的議題，黑韓簡直黑到沒人性！

謝龍介說，民進黨已經是執政黨，卻還養網軍抹黑對手，可見綠營選戰打得很辛苦，但也是因為韓國瑜的庶民個性得到認可，所以聲勢才會持續不變，民心思變，以前挺民進黨的，現在轉而挺韓國瑜。

先前因賴清德參加黨內初選，爆出網軍一事，謝龍介透露，其實早在2012年民進黨就自籌經費養網軍，但2016年廢除特偵組後，改以國家補助款、標案等來讓不同路的網軍服務，若不賴清德打破蔡英文的七星燈，也不會知道民進黨利用國家資源養網軍，而目睹整個事件過程的知識青年，也應該會有自覺。

(中時電子報)