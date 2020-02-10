現場員警依交通警察大隊勤務指揮中心指示，機動前往壅塞路口協助疏導交通。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

2020台灣燈會主展區8日璀璨開燈，首週末2日突破93萬參觀人次，台中市交通警察大隊提供民眾交通攻略，燈會期間每日14時至22時編排12名義交，要路口、接駁站、停車場等處派遣警力，依交通警察大隊勤務指揮中心指示，機動前往壅塞路口協助疏導交通。

台中市交通警察大隊指出，活動期間除提前啟動交通疏導崗時段調整措施外，並提出多項策略，將於主展區燈會期間落實執行相關交通疏導：

一、成立大重機交通疏處部隊：

除由大甲、豐原分局警力、義交執行交通疏導管制工作外，本大隊輔以派遣警用大型重型機車巡邏網，加強展區周邊易壅塞路段、停車場、接駁站之巡邏，並採機動支援方式，以迅速排除突發狀況，維持各關鍵要道順暢。

二、運用即時影像傳輸系統：

本局交通警察大隊勤務指揮中心透過電視牆主動發現交通壅塞或接獲民眾反映路況訊息，將立即調派員警至現場疏處，員警所駕之巡邏車或大重機，亦配有「即時影像傳輸系統」，能將現場狀況以影像方式即時回傳至勤務指揮中心，有效消除監視器死角，若再輔以空拍機之使用，能使勤務指揮中心更全面掌握現場狀況，有助勤務之調派，並能將最新訊息透過警廣宣導，讓各用路人亦能掌握最即時路況。

三、強化義交快達機動中隊任務編組：

於燈會期間每日14時至22時編排12名義交，依交通警察大隊勤務指揮中心指示，機動前往壅塞路口協助疏導交通。

四、結合交通局支援之拖吊車執勤：

加強展區周邊違停車輛拖吊、移置工作，對重大違規或道路障礙即時拖吊排除，尤其緊鄰展區之管制路段，絕對禁止車輛違停，執行威力拖吊，以維持交通秩序及行車順暢。

警方鼓勵民眾多運用大眾交通工具前往燈會，亦盡量提早出門前往，因應燈會主燈展演活動最後一場為21時，交通接駁公車開往燈會園區，最後一班為19時，呼籲民眾注意接駁時間，切勿錯過。

(中時 )