隋棠素顏肌膚狀態極佳。（圖／翻攝自IG）

39歲女星隋棠和老公Tony婚後育有3個孩子Max、Lucy、Olie，當媽後幾乎將重心放在家庭或轉往經營服飾品牌，不時分享生活點滴受到許多喜愛，近來她就曬出運動時全素顏模樣，完美狀態讓眾人全跪了。

隋棠在IG分享於健身房運動的照片，自我打氣喊：「增加身體免疫力，和星期一的戰鬥力！」只見她紮起馬尾，看得出結束運動沒多久，臉色泛紅爆汗，尤其肌膚白裡透紅，零瑕疵嫩肌的極佳狀況，引來粉絲直呼「素顏直接打趴許多女星濃妝照」、「天啊沒有化妝還是那麼美」、「太美了」。

隋棠產後身材和產前無異，看不出是生過3胎的樣子。（中時資料照）

(中時電子報)