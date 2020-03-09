39歲隋棠爆汗洩全素顏 網跪推：打趴很多女星 17:562020/03/09 中時電子報 施品瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 隋棠當媽後把重心放在家庭居多。（圖／翻攝自IG） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隋棠素顏肌膚狀態極佳。（圖／翻攝自IG） 39歲女星隋棠和老公Tony婚後育有3個孩子Max、Lucy、Olie，當媽後幾乎將重心放在家庭或轉往經營服飾品牌，不時分享生活點滴受到許多喜愛，近來她就曬出運動時全素顏模樣，完美狀態讓眾人全跪了。 隋棠在IG分享於健身房運動的照片，自我打氣喊：「增加身體免疫力，和星期一的戰鬥力！」只見她紮起馬尾，看得出結束運動沒多久，臉色泛紅爆汗，尤其肌膚白裡透紅，零瑕疵嫩肌的極佳狀況，引來粉絲直呼「素顏直接打趴許多女星濃妝照」、「天啊沒有化妝還是那麼美」、「太美了」。 隋棠產後身材和產前無異，看不出是生過3胎的樣子。（中時資料照） (中時電子報) #隋棠 #素顏 #運動 #爆汗 #打趴 #濃妝 也許您會感興趣 推薦閱讀 轉疫契機 陸體育產業找副業 04:092020/03/05 話題觀察 避免群聚感染 13體育賽事先緩緩 04:102020/03/05 地方新聞 全民防疫 免費教靜健康運動 04:102020/03/05 地方新聞 新北14間國民運動中心、2運動聚點 38婦女節推免費運動課程 14:282020/03/05 生活 倡導運動健身 明道肌力體能訓練中心啟用 16:512020/03/05 生活 《愛的迫降》孫藝珍「尹世理妝」彷彿素顏秘訣公開 00:282020/03/06 美妝 學者觀點－電競產業 台灣新興經濟力量 04:102020/03/06 產業特刊 劉亦菲私照流出！「真素顏無濾鏡」網驚：以為是售票員 16:062020/03/06 星光 劉亦菲素顏熊抱貼「老闆」 網暴動：酸了酸了 11:482020/03/07 娛樂 獎助金差人一等 綠民代憂南市運動人才流失 12:242020/03/09 政治 娛樂熱門新聞 脫口「武漢肺炎」遭女網紅公審 鍾明軒回擊了 - 娛樂 被台灣5件事寵壞 美國人驚呆「台灣太好了」 - 娛樂 太瞎！蔡阿嘎被打原因曝光 網友狂吐槽 - 娛樂 關鍵證據露餡...陸網瘋傳羅志祥、周揚青分手了！ - 娛樂 獨／風水國師詹惟中動刀 忍40年後悔太晚做手術 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。