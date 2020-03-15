男女之間交往，尤其是與已婚的「不倫戀」，照說應該「低調」秘密「交往」，不過有人卻是喜歡高調放閃。南部地區一名有婦之夫，在外金屋藏嬌與「小三」打得火熱，回到家裡還要在手機裡相曖昧私訊「情話綿綿」，「小三」甚至還嬌嗔「你把我子宮都X到發炎」云云，就這麼巧這些打情罵俏的內容，都被男子的老婆看到，氣得一狀告進法院。

檢警調查，被告「小三」明明知道對方已經結婚，卻仍然「高調」交往，三不五時就相偕到摩鐵滾床單、享受生天的快感。甚至還在偷情後，把自己剛剛在翻雲覆雨的「心得」，傳LINE給人夫，持續保持「餘溫」的歡愉。

正宮就是看老公手機裡竟然出現女子的「你把我的子宮X到發炎」露骨字句，讓她再也忍受。庭訊時，「小三」坦承與人夫發生性關係，不過她說，是因被對方花言巧語拐騙，一時被愛沖昏頭，才會迷失自我。

法官審理認為「小三」已有悔意，因此最後判處其2個月有期徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日，另外民事部分，則須賠償25萬元。

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(中時電子報)