高雄市長韓國瑜現在面臨罷韓危機，國民黨內有傳言，如果罷韓成功，高雄市副市長李四川準備上場。對此，國民黨新北市議員葉元之表示，是有這傳聞沒錯，但是這會讓李四川很尷尬，且讓外界認為國民黨未戰先降，黨內人士沒有必要做這種打擊士氣的事。

葉元之在政論節目《新聞面對面》上表示，國民黨現在就是要低調，不要中了民進黨的計謀，也不要加深罷韓挺韓的對立。還有一個就是，高雄的市政顧問講說，如果被罷韓成功的話，李四川準備要上場，他不知道這位市政顧問為何要這樣講，這時旁邊邱明玉飛來一句，「這一直有傳拉」！葉元之急忙表示，對阿，但那位顧問不要講啊！為什麼要講？

葉元之直指問題所在，第一，這會讓李四川很尷尬，以後李四川要幫韓國瑜講話就會有被人家質疑，是真心挺還是假的挺，就會給人有見縫插針的機會。第二，國民黨是未戰先降嗎？所以他認為國民黨內的人這段期間，就讓韓國瑜好好表現，大家就少點對韓出一些餿主意。

(中時電子報)