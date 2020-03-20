Netflix原創影集《李屍朝鮮2》進日上架後引發收視熱潮。不過中文劇名被韓媒認為帶有貶意，也在近期掀起爭議。對此，Netflix 日前已確認將會修改中文劇名，最終結果已經出爐！

Netflix 稍早前發出新聞稿表示：「Netflix收到來自韓國的歷史專家對於《李屍朝鮮》中文劇名所提出之意見，經內部討論後，決定將劇名改為《屍戰朝鮮》。我們在此感謝大眾對這部影集的支持並提供寶貴意見。」

由朱智勛、柳承龍、裴斗娜等人主演的Netflix原創影集《李屍朝鮮2》，月中才在全球上線就數度攻佔收視排行首位，沒想到有韓媒指出該劇中文名稱讀音同韓國日治時期的「李氏朝鮮」，帶有貶意，觸動日韓政治局勢敏感神經，Netflix也在18日凌晨指出，「Netflix感謝各方對於原創韓劇《李屍朝鮮》（Kingdom）中文片名的相關意見與賜教，我們已充分了解並將會盡快做出修改，並盡速再發布通知公告。」而根據 Netflix 最新發出的聲明，該劇已正式改為《屍戰朝鮮》，依照每季不同，後綴第一季、第二季來稱呼。

(中時電子報)