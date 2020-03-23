「國標女王」劉真不幸逝世享年44歲 眾親友、粉絲哀痛

「國標舞女王」劉真農曆年前入院動主動脈瓣膜狹窄手術，未料手術過程中心臟驟停，緊急裝上葉克膜搶救，劉真進入與死神拔河的拉鋸戰，然纏鬥45天傳來不幸消息，於今病逝，外界得知後無不悲痛，而回溯過去劉真的社群網站，雖2月13日還有發文，然當時她已在醫院，因此推測清醒時的最後po文，應是2月6日的文章，是寫給4歲愛女霓霓，成了劉真的「最後遺願」。

劉真給女兒的生日祝福，成了遺願。(翻攝自劉真臉書)

劉真2014年與辛龍結婚，婚後生下女兒霓霓，夫妻倆對女兒愛護有加，劉真在臉書經常分享日常生活照，總環繞著女兒打轉，母女倆還會穿母女裝，媽媽美麗女兒可愛，辛龍因此常被讚好福氣，是「人生勝利組」，而劉真準備入院動心臟手術前，惦記的還是女兒，她清醒時的最後一篇發文，是祝福霓霓4歲生日快樂。

適逢霓霓4歲生日，劉真入院前，在臉書貼出跟孩子的溫馨合照，感性表示轉眼間，霓霓竟已4歲，女兒貼心，跟媽媽有說不完的話跟故事，：「謝謝上天，讓妳來到我的生命裡，成為我人生中最美好的遇見」，訴說著女兒天天帶給她驚喜與感動，劉真說道：「媽咪希望你健康平安快樂長大！生日快樂！我的寶貝」，這份祝福，如今成了劉真的最後願望。

(中時電子報)