藍心湄領著《女人我最大》班底悼念劉真。（石智中攝）

藍心湄步出靈堂所在的龍巖會館。（石智中攝）

44歲國標舞女王劉真22日不幸病逝，留給親友與粉絲無限哀痛，設於龍巖會館的追思靈堂今天（29日）是最後一天對外開放弔唁，繫著粉紅圍巾的主持人藍心湄帶領TVBS《女人我最大》製作人及來賓班底林葉亭、王思佳、吳玟萱、海裕芬、Julie等一票「粉紅兵團」在10點50左右陸續抵達靈堂，1個多小時後在中午時候離開，

藍心湄說，今天是帶著《女人我最大》製作人和常跟劉真老師一起錄影的藝人朋友，講好要穿劉真老師最喜歡的白色和優雅的淡粉紅色，「因為這是她在節目中常穿的顏色，也是她最愛的顏色」。她說，有跟辛龍聊一些錄影有趣的事情，也聊很多心情，辛龍看起來好很多，只是講著講著眼淚又不時掉下來，大家輪流講錄影有趣畫面跟他分享。

問她對劉真印象最深刻，藍心湄說，她永遠都是優雅的，「有次節目主題是『我想殺了我老公』，但她永遠都不會生氣，我問她『妳可不可以講一下真的受不了、對辛龍的事？但她只會回『哎呦』、『討厭』，讓我印象深刻』」，她接著瞬間眼眶一紅，哽咽道：「其實我們大家都沒有覺得她離開啊，她都會一直在我們身邊⋯⋯」。

藍心湄和其他藝人也都寫了卡片給劉真，陽帆的老婆Julie說自己在卡片上寫「希望你能無牽無掛，最美身影永遠留在大家心中」，林葉亭說「我會永遠想她」，吳汶萱說「她將是個美麗天使，會永遠守護她愛的家人，老公、小孩、爸媽」，王思佳哽咽地說，「老師是永遠的粉紅小公主，穿著她最愛的國標舞衣、舞鞋，到天堂跳她最愛的國標舞」，製作人則非常感謝劉真老師對觀眾帶來很多歡笑，「未來不管什麼時候，只要看到漂亮鞋子，一定會想起她」。海裕芬哽咽表示：「老師妳真的很討厭耶，以前很討厭是笑點那麼低，訪問時一直笑，現在討厭的是，讓我們那麼想她。我們會幫妳把妳擔心的顧好」。

藍心湄則哽咽哼唱自己〈愛我到今生〉歌詞中的：「只要兩個人有緣分，不求一生有多少時間，一瞬間也等於到永遠。」送給劉真，唱到最後一句爆哭泣不成聲，令人鼻酸。

(中時 )