《翻爆午間精選》劉真羽化登仙 辛龍缺席原因曝光

◎劉真羽化登仙 辛龍缺席原因曝光

劉真22日病逝，30日於第二殯儀館火化，劉真弟弟劉恆早上8點護送姊姊的白色棺木到場，據了解，劉媽媽也有到現場親送愛女，見劉真最後一面才封棺。過程中未見辛龍蹤跡，他從愛妻過世後，就不願以「火化」兩字形容，改稱「羽化登仙」。

◎確診案接觸史遭疑不夠公開 柯：我還是順時中

新冠肺炎確診268案發病後1個月才確診，中央公布地點外界質疑不夠透明，台北市長柯文哲30日表示，他主張公開透明，但公開到什麼程度，就看中央決定，原則上，他現在還是「順時中」。

◎第2波境外移入高峰 彰化11天增加8例

新冠肺炎疫情持續在歐美等多國大流行，彰化縣2月中出現全國死亡首例與其家庭群聚感染後，確診案例持續維持在5例，但本月起大批留學生自歐美返台，彰化縣自3月18日至29日的11天之間，總計已出現8例境外移入確診個案，其中就有7名留學生。由於中央指揮中心預估未來全台平均每周會再新增80例，彰化縣衛生局也推估彰化縣平均未來每周可能再新增4例。

◎台股早盤跌逾280點 財長：國安基金隨時「stand by」

美股道瓊指數上周暴跌逾900點，疫情攪局、影響信心，台股早盤大跌逾280點，摜破9500點大關，外界關心來無影、去無蹤的國安基金是否進場？財政部長蘇建榮今於立法院受訪時表示，國安基金隨時「stand by」，目前已經取得授權，符合國安基金管理條例第8條，隨時可以進場護盤。

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(中時電子報)