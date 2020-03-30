「國標舞女王」劉真動心臟手術出狀況，即使醫護盡全力救治，仍撐不到換心，於本月22日結束為期45天的奮鬥，享年44歲，然劉真肉體擺脫病痛，留下來的丈夫辛龍的苦難才正開始，對於喪妻，他坦言「撕心裂肺」，探視的親友們也說辛龍非常想不開，對此，知名音樂人許常德在臉書發文「當摯愛離開時你能做的事」，一番真情安慰，讓人看了忍不住想大哭一場。

許常德安慰辛龍，讓他輕輕地放下摯愛，祝福自己。(中時資料照片)

辛龍走不出喪妻痛，許常德近日在臉書po文，認為當摯愛離開，留下的一方唯一能做的最好的一件事，「是讓摯愛知道，你很感謝很滿足很幸福你的人生有段時間與他同行」，回想起來都是美好的點點滴滴，「從此繼續的就是精神的面對未來的經歷，就像當初不知道現在，現在也不用知道未來」。

許常德也勸慰，不必擔心太多，因為都是成長的機會，「輕輕地放下他，輕輕地祝福自己，即使不再重逢都能體諒的慈悲，將鬆綁走不出分離悲痛的人們，有愛，都不用怕分開，有愛，就是心在一起」。

(中時電子報)