湖人球星詹姆斯(LeBron James)的刺青官司終於結束了，這個小小的案件居然纏訟4年了，詹姆斯當時在法庭上說：「我的刺青屬於我身體一部分，我有權利支配我自己的外觀。」法官本周日撤銷了此案，由詹姆斯一方勝利。

詹姆斯身上有很多刺青，他在電玩遊戲「NBA 2K」系列裡的人物模組當然也把刺青照搬過去，結果刺青公司Solid Oak Sketches在2016年提告，要求遊戲公司Take-Two支付使用費，詹姆斯因此也要出庭。

法官Laura Swain實際檢查了遊戲，她指出詹姆斯的刺青只占了整個遊戲資料的0.000286%~0.000431%，而且大部分都是模糊不清或是被其他球員遮住。法官還說，當你給詹姆斯刺青並收費的時候，你就應該知道詹姆斯會出現在公眾場合、電視、網路、廣告、遊戲以及無數的地方。

由於詹姆斯已經授權給NBA和遊戲公司Take-Two，也就不存在侵權的問題。法官還表明此案情節輕微，不應再耗費司法資源。

(中時電子報)