新冠肺炎疫情持續擴大，醫師警告，現在連廁所都可能變成互相感染的地方！日前有2名香港警察先後確診新冠肺炎，追究感染源發現，極大可能是他們共用的一個警署男廁。

根據香港衛生署衞生防護中心指出，案854與案663分別是警長與警員，使用警署內同一樓層的廁所，不排除可能是因接觸門把、洗手槽等地方造成傳染。

《Heho健康》報導，林口長庚醫院小兒急診科醫師吳昌騰表示，有報告發現，在機場轉機的人為什麼容易被感染？就是因為有很多人共用一個廁所。大眾高密度接觸的表面，包括門把、水龍頭、沖水鈕，都是沾染病毒的高危險地帶，尤其門把、沖水鈕都是上完廁所洗手前會直接摸到的地方。

吳昌騰提醒，廁所有沒有通風很重要，若在沒有對外窗的公廁，最好戴上口罩；沖馬桶前先蓋上蓋子，前一個人剛沖完馬桶後，不要馬上進去，因為微粒還在空氣中飄浮，建議等1~2分鐘再進去。此外，因為廁所的門把、坐墊、沖水鈕等，通常有多人摸過，而且不知道前一個人有沒有中鏢，建議接觸前先用酒精消毒。

(中時電子報)