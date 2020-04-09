《CTWANT》獨家掌握消息，中央流行疫情指揮中心在9日下午的例行記者會上宣布勒令全國八大行業無限期歇業。有酒店業者稍早也向《CTWANT》透露，在昨天深夜傳出有酒店妹確診、且該北市知名店家將停業14天後，負責管理八大行業的內政部緊急召開會議，並達成全國八大行業應歇業的共識，且歇業時間沒有期限！

新冠肺炎疫情爆發，酒客也擔心被傳染，不少人改以「買鐘點」或「包場」方式帶出場到餐廳或招待所「另闢戰場」。（圖／報系資料照）

不少全台聞名的酒店，一向是政商名流談生意、應酬的重點場所，但這波新冠肺炎疫情爆發，這些重要人士也擔心被傳染，不少人早就化整為零，改以「買鐘點」或「包場」方式帶出場到餐廳或招待所「另闢戰場」。

一般酒店多是包廂制且是中央空調；有酒客就表示，包廂空間狹小，如何保持「安全距離」，尤其是酒店女公關就是要坐在旁邊隨時招呼、倒酒，怎麼可能保持1.5公尺的距離。

包括有不願具名的高階警察透露，「酒店裡怎麼可能配戴口罩」，若這些女公關看不見容貌，完全掃了酒客興緻；酒客們隨時要交談、喝酒、唱歌，不要說沒人會戴口罩，共用麥克風，彼此傳染風險更大。

除了密閉空間，女公關們每15到30分鐘要轉一次檯，與每位酒客都是近距離接觸，有商界人士也表示，「誰知道她上一個客人有沒有染病」？更直呼現在都不敢親嘴了，免得唾液傳染。不少商界人士私下透露，若前往酒店消費被傳染，得不償失，被公布成案例，更是丟臉，早就減少上酒店。

為了求生存，就有酒店業者近期改成「傳播制」，也就是原本在酒店內接客，改以出場方式，買鐘點或包場制，酒店女公關到餐廳或招待所「做生意」，減少「群聚規模」即可。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)