今天下午2時，中央流行疫情指揮中心宣布，與地方政府溝通後，要求全國酒店、舞廳即日起，配合防疫，無限期停業。消息傳出引發譁然，酒店相關從業人員暫時失業，但山不轉路轉，許多經紀、酒店小姐已計畫轉戰錢櫃等KTV或私人招待所兼差，警方今晚將加強臨檢，避免疫情出現破口。

政府僅規定酒店、舞廳停業，各地方政府陸續公布自治規定，以台北市來說，目前KTV仍正常營業，台北市林森北路錢櫃因緊鄰酒店區，以往就跟著燈紅酒綠、夜夜笙歌，雖新冠肺炎讓生意大幅滑落，但酒店、舞廳停業後，預料會吸引流失的客群，以及酒店小姐兼差做傳播妹。

過去，警方對KTV臨檢密度遠不如酒店，今晚北市府下令要臨檢酒店，稽查是否仍營業，警方也會將KTV列為重點對象，在周邊協查有無居家隔離、檢疫對象，並嚴防群聚、滋事。

另外，部分原本就私下接客的隱密招待所，常有政商名流穿梭其間，在酒店、舞廳歇業後，可能也會吸引酒店小姐兼職，因原本就沒領市府的營業登記，當然也不在列管範圍，若小姐、客人密閉空間群聚，恐成為防疫漏洞。

(中時 )