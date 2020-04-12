同學會太可怕，是人夫人妻擦槍走火高危險場合？小陳與阿麗是小學同學，在同學會重逢，發現兩人都不滿各自婚姻，同病相憐、越走越近。小陳line對象中，阿麗化名「我的沈佳宜」等，最終2人走進摩鐵、出遊過夜。小陳原配得知後提告求償100萬，北院判2人應賠她30萬元。

判決書指出，小陳原配控訴，阿麗明知小陳是有婦之夫，竟在2018年5月起多次與他出遊過夜，甚至發生性行為。她發現兩人姦情後，與阿麗通話對質，阿麗坦承：「我跟我先生就是一直吵架、冷戰、也在談離婚…那個時間點剛好遇到」、「牽扯了感情，他給我了，所以就是真的很難控制，所以就…一直想抗拒，還是不小心就發生了」、「過去造成的傷害我 真的對不起妳，我也不願意再想起」。

小陳與阿麗則辯稱，兩人只是製造「假性外遇」，為的是刺激彼此配偶；小陳更說和老婆已多年未同床，甚至分居，他與小麗的往來不是婚姻破裂的原因。

法官審理認為，從小陳與阿麗的LINE對話內容，足以證明2人關係匪淺，除以親暱言語相稱並互傳親密照片外，期間曾共同至汽車旅館、出遊過夜，確信2人已發展婚外情關係，且達相當肢體性接觸之程度，判2人應賠小陳原配30萬元。

(中時電子報)