日前曾停靠帛琉的海軍敦睦艦隊24名官兵染疫，再度讓國內新冠肺炎疫情拉警報，帛琉目前維持零確診，前疾管局副局長施文儀警告，近日若帛琉爆發疫情，可能會以為是台灣把病毒帶入，甩鍋給台灣，他呼籲3軍艦744人別忘了快做抗體檢測，以免成為防疫的意外插曲。

18日爆發海軍敦睦艦隊群聚感染，經全體採檢後，19日公佈磐石艦共24名官兵確診。施文儀在臉書發文指出，以船艦航程推估，第一波感染者可能是在帛琉上岸後活動中遭感染，因為是無症狀感染，故未被查覺，在回程中約過兩個潛伏期，而發展出24人感染的規模，推估該24人中可能有1～5人是在帛琉感染的，但也不排除另有人在帛琉感染，但在PCR檢驗呈陰性。

施文儀說，近日若帛琉爆發疫情，可能會讓帛琉認為是台灣把病毒帶入帛琉，甩鍋給台灣，因此他建議快做病毒基因序列定序，並執行抗體檢驗，疫調確診官兵上艦前的接觸者並採檢，儘可能做好「境外移入」的證據保全，以免成為防疫的意外插曲。

(中時電子報)