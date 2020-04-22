敦睦艦隊爆發新冠肺炎，足跡遍布西半部，也沒漏掉彰化，軍方18日中午緊急召回，當天精誠中學的門房就警覺，2點50分，15名官兵在校門口，當即通報總務，但是消息也迅速傳開，校方表示2１日就透過廣播，向師生宣布這件事情。

敦睦艦隊足跡掀起全台關注，議員吳韋達還臉書發文，「官兵疫情足跡遍及台灣西半部，唯獨彰化沒事」，網友還逗趣著說，可能要感謝，彰化八卦山大佛的神威，掀起熱烈討論，但是昨天校方廣播，掀起彰化人嘩然，有人集合怎麼沒有彰化的足跡紀錄？不只精誠，埔心鄉立公園也有10人。

目前公布的足跡只有紀錄27人確診的路徑，其餘官兵沒有，但700官兵都已經緊急召回。

精誠中學表示，防疫期間，人數群聚都會引起注意，當時校方門房警衛警醒，通知總務主管，學校當機立斷，事前沒有接到通知，官兵在校門口附近集合又不說明原因

，不管如何先消毒再說，馬上就在半小時內從校門口、公布欄、YouBike站，全都都進行大消毒了。

學校為了為了讓學生也提高警覺，2１日也透過廣播，向全校師生宣布此事，並表示都已經消毒，學生回家後和家長都說起有這件事，都引起不少擔心，但學校當天都徹底消毒了。

這次敦睦艦隊的大爆發，更讓街頭人人都戴著口罩了，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前該軍艦上的700名官兵都集中檢疫，彰化縣也有25人被緊急召回，初步採檢視是陰性。

(中時 )