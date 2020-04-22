高市議會三次臨時會今上午開議，藍營提議因應防疫、進行表決，確定臨時會取消。不過，驚人的是，易經命理老師高煜霖從卦象解讀「罷韓投票」，得出藍營未來若仍不面對議會，恐會讓綠營撿到「核彈」。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」貼文表示，高雄市長韓國瑜就職典禮地點出現一個「天坑」。針對發生的時間、地點，用「指算法」得到「空亡」。

高煜霖分析「罷韓投票」議題，指出這個「空亡」很弔詭，從「罷韓」角度分析，研判無法在6月6日順利投票之象。但是從「反罷韓」角度來看，又顯示出沒有市長之意。是不是韓國瑜市長，用「防疫」之名而「消失」，亦或不直球對決「罷韓」、「議會」、「市政」等事，這倒是可以觀察。

高煜霖認為，綜合加權指數分析，包括韓國瑜在內的藍軍陣營，若未來仍不面對議會，恐會讓綠營撿到「核彈」。一旦挑起「輕視」、「對立」、「逃避」的情緒氛圍，或許「高雄市長」一職真的不妙。高煜霖最後也強調，這只是用古智慧分析，最終還是要看韓市長如何面對該事。

(中時電子報)