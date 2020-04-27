北韓最高領導人金正恩逾2周未公開露面，外傳他接受心血管手術後病危，至今行蹤成謎，不論金正恩確切身體狀況為何，外媒已開始盤點可能的接班人選，甚至解析一旦他病故，北韓將如何發布死訊。

已故北韓最高領導人金正日2011年葬禮畫面。

英國《每日星報》（Daily Star）報導，北韓是個極其神秘的國家，至今無人能證實金正恩的身體狀況，不過如果他真的病故，仍可參考2011年前北韓領導人金正日過世時，平壤如何安排後續。

首先是何時發布死訊？金正日於2011年12月17日過世，48小時候，朝鮮中央電視台直到19日才正式發布死訊。當時消息是由北韓「國寶主播」李春姬報導，李春姬在鏡頭前表示，金正日是在17日上午8時30分左右，搭乘火車前往平壤郊區途中心臟病發驟逝。

至於誰是新的領導人？《每日星報》認為大眾不會等太久，因為當年平壤在宣布金正日死訊的報導中，馬上就宣布了新領導人，並且為金正恩冠上「偉大接班人」頭銜。

另外何時會舉行葬禮？根據往例，當年金正日葬禮是病逝9天後、也就是12月28日於平壤舉行，全國哀悼期一直延續到29日。

(中時電子報)