外傳因心血管手術失敗「病危」，北韓最高領導人金正恩至今仍神隱，不過脫北高官認為，金正恩進行手術的說法可信度不高，較有可能的狀況是，北韓14日發射飛彈時發生意外，導致金正恩受傷。

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導金正恩在進行心血管手術後病況危急，後續更有其他媒體指金正恩已「腦死」、變成植物人，儘管報導陸續遭南韓官方否認，堅稱金正恩還健在，不過金正恩至今行蹤成謎仍是不爭事實，平壤當局也沒有大動作澄清金正恩健康疑雲。

韓國《東亞日報》報導，目前已逃亡美國的前朝鮮勞動黨39號室高官李正浩25日投稿指出，金正恩接受心臟手術後腦死的說法「準確度及可信度都相當低」，尤其金正恩在平安北道妙香山醫院接受治療、其他主治醫生齊聚執刀的說法更難以取信，原因在於平壤的烽火醫院（Bonghwa hospital）才有金正恩的主治醫生。

(中時電子報)