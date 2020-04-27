手機每年幾乎都有推出新款，許多人換了新機後，會把舊機給年幼的子女使用，不過可得要把資料徹底「洗乾淨」，否則後果可能不堪設想。中部地區有位「粗心」爸爸將汰換舊手機給女兒用，手機內竟然有老爸偷情小三的性愛照片，當場被「人贓俱獲」。

這段「偷腥」的不倫婚姻，原本在人夫的刻意掩飾下，一直沒被發現，是正宮老婆在無意間發現丈夫手機裡的通訊軟體內，有位女子與丈夫常有交談，而且話題非常辛辣曖昧，甚至互傳「私密照」，人妻找丈夫興師問罪，她老公辯稱只是口頭上吃豆腐，且照片是網站下載，不能證明他們有任何不可告人的「特殊關係」。

就在人妻苦無證據之際，有天她女兒帶著手機跑來跟媽媽說，爸爸給的手機裡有「羞羞」照片，老婆一看還得了，竟然照片裡是她老公與女子「吹豆豆」的照片，而女方的特徵與之前在丈夫手機內發現的女子性器官相符。

氣急敗壞的老婆立即與老公翻臉，而偷腥的丈夫眼見「證據確鑿」，啞口無言，怪自己太粗心，坦承與鄰居的女子有了婚外情，並請求妻子的原諒。

但是怒火中燒的正宮夫人哪肯罷休，認為「小三」侵害她的配偶權，遂請求給付精神慰金50萬元，最後經法院判決「小三」給付精神慰撫金新台幣30萬元。

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(中時電子報)