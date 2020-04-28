南韓女演員具惠善去(2019)年傳出和安宰賢婚變，雙方互相爆料宛如狗血八點檔，離婚後暴肥還被網友譏笑。事過境遷後，具惠善不久前自曝瘦了11公斤，也公開向前夫道歉；近日又曬出自拍照，網友找出11年前《花樣男子》舊照對比，讚嘆「少女感覺回來了」。

去年具惠善和安宰賢從眾人羨慕的神仙伴侶突變成互揭瘡疤的怨偶，婚變後具惠善更指控遭安宰賢嫌棄「有一對不性感的乳頭」，讓前夫愛妻形象秒崩塌；離婚後過了一段時間，18日具惠善也公開向前夫致歉，自責私事不該攤在大眾面前。

原本離婚後被發現暴肥的具惠善，近日在Instagram曬出自拍照，還開心地分享自己瘦了11公斤，氣色看起來很好；有網友更翻出11年前《花樣男子》時的杉菜（金絲草）照，對比現在的模樣，紛紛讚嘆「少女的感覺回來了」，走過婚變風波的具惠善回春後宛如11年前稚嫩的模樣，引起熱議。

(中時電子報)