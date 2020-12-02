69歲大陸名導張紀中曾製作《笑傲江湖》、《水滸傳》等電視劇，先前他宣布梅開二度，與小他31歲的嬌妻杜星霖結婚，陸續生下二胎，杜星霖先前讚老公年紀雖大，但不是一般的老頭子，體力和精力都比年輕人好。最近她貼出一支張紀中跟兩個孩子玩的影片，片中張紀中玩著玩著雙手扶腰，網友虧看起來仍頗像爺孫玩耍。

張紀中18年前和樊馨蔓結婚，4年前婚變簽字，今年6月張紀中傳出又當爸，抱小孩的照片在網上瘋傳，之後他受訪認了二婚，強調是離婚後才建立新家庭，「我和杜星霖是合法夫妻」。而杜星霖發文，讚張紀中體力驚人，「他的精力體力和活力真的比很多年輕人，也比我好」。

杜星霖分享張紀中跟小孩玩的影片。（圖／翻攝自新浪娛樂）

杜星霖最近分享和老公、小孩在院子遊玩的影片，開心寫下：「趁好天氣，與家人一起玩耍，籐球飛揚，身心舒暢，毽子投壺，你來我往，父母孩子同歡樂，陶醉其中，一家盡是少年狂」，而片中張紀中一開始興致勃勃的踢球、踢毽子，後來扶著腰看兒子玩耍。

張紀中跟小孩玩耍。（圖／翻攝自新浪娛樂）

杜星霖後來又發文，解釋為什麼要叫張紀中「老爺」，說這是關乎「家中乾坤之道」，「家庭生活中夫妻各有本分，順天應人的家庭秩序，才能真正積蓄和激發家庭的能量；是愛稱無關於身份地位和封建時代的倫理地位」，解釋是暱稱，跟男尊女卑等思想無關。

(中時新聞網)