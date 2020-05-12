有網友好奇，為何經常看到工程師被戴綠帽的新聞，好奇工程師應能給老婆很好的生活品質，為何工程師老婆還會冒失去優渥生活的風險，到處偷吃呢？有網友表示工程師「生活單純 涉世未深 理組思維 飢不擇食」，甚至有人狠回「老公加班孤單寂寞覺得冷 看到屌就忍不住了」。

一名網友在PTT發問「為什麼工程師都喜歡娶被會綠的老婆？」，網友說每個禮拜都看到工程師被戴綠帽的新聞，甚至連當到廠長的都躲不了。照理說工程師應該都能給老婆很好的生活品質，但他們的老婆怎麼還會冒著失去優渥生活的風險到處偷吃呢？

鄉民們紛紛回應：「生活單純 涉世未深 理組思維 飢不擇食」、「工程師只會讀書 頭腦相對簡單」、「忙著工作不浪漫啊」、「根本沒時間去追乖乖宅女 只能等破麻貼上來回收」、「工程師呆呆的 有妹子主動搭話就很感動」。

甚至還有人說「工程師無趣又臭酸 但很好騙錢花啊」、「老公加班孤單寂寞覺得冷 看到屌就忍不住了」。

(中時電子報)