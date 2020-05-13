川普在記者會上對提出問題的華裔女記者說：「去問中國」

美國總統川普週一與兩2名女記者交鋒後突然宣佈白宮記者會結束然後離去一事不僅被美國媒體廣泛報導，而且在社交媒體上引起激辯。批評者稱川普是種族主義，川普的支持者稱該記者的「華人血統製造了問題」。

《美國之音》指出，周一川普舉行題為「美國(病毒)測試領先世界」的記者會時，與哥倫比亞廣播公司(CBS)駐白宮記者江維佳(Weijia Jiang)和CNN記者考琳斯（Kaitlan Colins）發生爭執後突然宣佈記者會結束。當時江維佳問川普，為什麼測試領先這麼重要？「為什麼對你來說這是個全球競爭，而每天還有許多美國人失去生命，我們每天都看到更多病例？」

美國哥倫比亞廣播電視公司駐白宮記者江維佳(圖)因其華裔身份在記者會上遭到川普粗魯對待。川普的舉動引發兩極化的意見，有人認為川普有種族主義偏見，也有網民用中文批評江維佳「人在美國，還在為祖國服務」。（圖／路透）

川普回答：「世界上每一個地方都有人失去生命，你的問題應該去問中國，不要來問我。當你問中國這個問題時，你會得到不尋常的答案。」然後，川普轉向別的記者。江維佳接著追問，「先生，為什麼你要特別對我這麼說？要我去問中國？」川普回答：「我不是特別對你，我是說給任何問這種骯髒（Nasty）問題的人聽的。」江維佳繼續說：「這不是骯髒的問題。」

這時，川普總統指向另一位記者。CNN白宮記者考琳斯說，她有兩個問題，但川普說，不是你；考琳斯說，你點到我了；川普說，是的，但你沒說話。考琳斯接著說：「我想讓我的同事（指江維佳）說完。」 川普此時又再點了另一位記者（公共電視台），但這位記者表示要讓考琳斯先問，此時，川普宣佈記者會結束，隨即離去。

報導引述CNN首席媒體記者斯特爾特（Brian Stelter）的話說，川普和江維佳的交鋒有著某種種族色彩，「對著一名亞裔美國人的白宮記者說『去問中國』是種族主義。」

網路上迅速出現大量支持江維佳的評論，話題標籤#StandWithWeijiaJiang很快在推特上流行。網友表示，「這是新聞自由和勇氣的行動。謝謝你，江維佳。」「她太神奇了，江維佳和考琳斯是好新聞的榜樣，她們倆都很鼓舞人心。」

《美國之音》說，保守派評論家夏皮洛(Ben Shapiro)不認為川普的回應有種族主義，「當然要問中國！這是中國犯下的該死的錯！」他還說，「正好這名記者是華人血統，才製造了這個問題，而不是他（川普）。」

川普競選法律顧問艾理斯（Jenna Ellis）記者會後在推特上表示，那些敢挑戰川普的女記者是「有色人種自由派婦女」，說她們盡問些「愚蠢的問題」。

在CNN安德森．庫珀（Anderson Cooper）360度節目上，前民主黨總統提名競選人華裔楊安澤說，川普是按照共和黨4月末一份備忘錄行事：「不要為川普辯護……直接去攻擊中國。」他表示，「川普完全照腳本行事」，美籍華裔記者正好成為他的攻擊目標。

現年36歲的江維佳生於中國廈門，2歲隨父母移民美國，在西維吉尼亞長大。從十幾歲就開始從事廣播電視工作，2006年在雪城大學（Syracuse University）獲廣播新聞學碩士學位，2018年7月升任哥倫比亞廣播公司新聞部駐白宮記者。

江維佳早先在4月的一場記者會上與川普發生爭吵，她質問川普為何遲了2月才進行社交隔離措施，川普要她「態度好一點（nice and easy），聲音小一點」。

在推特上中英文推友對此事件反應都呈兩極化，中文網友罵她、批評她的也不少，有指她在幫共產黨的忙，「到了美國，還不忘了為祖國服務」，有的罵她「左瘋」、「左記」。也有少數中文推友批評川普，如紐約城市大學政治學教授夏明稱此事為「美國之羞、美國之恥」。

(中時電子報)