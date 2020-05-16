international couple/how to make Italian pizza(影片源自Youtube)

與外國正妹交往，或許是多亞洲男性的夢想，最近有一位日本男子知名度暴增，並不是因為帥氣臉蛋或是特殊才能，而是他擁有一位超正義大利女朋友，有如模特兒般的顏質與身材，讓兩人的Youtube頻道，短短一個月就吸引2萬人訂閱。

這對異國情侶經營「Pizzangi Channel」頻道，兩人目前一起住在德國海德堡，純日本人與義大利人搭配不稀奇，但這位義大利妹實在太漂亮，立體的五官、會勾人的撫媚雙眼、一頭金髮，姣好身材且皮膚白皙，影片中的她依然令人目不轉睛。

在 Instagram 查看這則貼文 ✨ 𝓢𝓸𝓯𝓲𝓪 ♡（@guzzosofia）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 21 日 下午 1:44 張貼

日本男友也擁有優質條件，亦是一位業餘的足球員，因為才剛開台，情侶倆的發布影片並不多，其中有義大利女友下處影片、介紹新家、以及異國戀的Q&A，皆獲得不錯的觀看次數，不少粉絲羨慕直呼「兩人好登對」、「男生是足球員，體型很壯，配上外國女生的高挑，不錯」、「你看看人家身材，又是足球員，體力一級棒」、「女友真的很漂亮」、「跪求教導異國戀」。

(中時電子報)