高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行，高雄市選委會初步統計投票人數，同意罷韓需57萬5091人，才能通過罷免門檻。最新民調指出，有45.5%高雄市民會去投票，其中高達92.1%贊成罷韓，預計有70萬票。

《寶島通訊社》今（25）日發布「高雄市長罷免投票」封關民調，結果顯示，有45.5%一定會去投票；25.2%可能會去投票。在一定會去投票的人當中，有92.1%贊成罷免，不贊成罷免僅3.5%。另外，有57.3%的高雄市民贊成罷免韓國瑜，30.0%則不贊成。

民調也預估，在沒有返鄉投票的狀況下，以230萬選舉人來看，在地高雄市民占比72.6%，估算45.5%高雄市民投票、92.1%贊成罷韓，統計結果約有70萬票贊成罷韓，已超過門檻的57.5萬票。

此民調由寶島通訊委託展欣科技執行，調查時間為109年5月22到24日，訪問1080位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.98%。

(中時電子報)