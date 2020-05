蘋果(Apple) iOS 平台日前爆出在開啟特定應用程式時,會跳出「此App不再與你共享」(This app is no longer shared with you)的 bug,讓不少果粉頓時傻眼,不知如何是好。根據最新報導,蘋果已經向媒體證實上述 bug 已正式修復,果粉們終於可以安心且順利使用慣用的 App 囉。

據了解,「此App不再與你共享」的 bug,似乎同時影響到 iOS 13.4.1 以及 iOS 13.5 版本的用戶,且也有部分 iPad 用戶受到影響。主要是在開啟特定 App 時,會跳出這個提示訊息,帶來無法使用的困擾。多款知名 App,包含 Facebook、Twitter、YouTube、WhatsApp、TikTok (抖音海外版),以及台灣盛行率最高的即時通訊 App ─ LINE,都有部分用戶遇到這類困擾。還好稍早之前根據蘋果向《TechCrunch》網站的回覆,證實此 App 已確定修復,但是蘋果並沒有說明是何原因導致了這個惱人的 bug。

為了妥善修復「此App不再與你共享」bug 帶來的影響,蘋果也重新推送近期更新的多個 App。使用者只要確定在 App Store 將 App 重新更新一次,就可恢復正常使用。在此之前,若是遇到這個 bug 跳出的提醒通知,使用者可透過登出再登入 Apple ID,或是透過「設定 >一般 > iPhone儲存空間」的路徑,找到受影響的 App 後「卸載」再重新安裝,也可解決。

