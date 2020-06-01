湖人球星詹姆斯(LeBron James)在全美爆發示威事件後數度貼文回應，現在又在推特感嘆：「為什麼美國不愛我們！？」他還使用了標籤「抬頭挺胸」「我們必須靠自己」(#WeAllWeGot)，透出無限感慨。

在美國研究種族與犯罪的課題一直爭議頗大，聯邦調查局近年統計，全美凶殺案超過50%是由「黑人殺害黑人」，約10%為「黑人殺白人」，至於「白人殺黑人」還不到1%。然而這些數字常常遭到黑人民權團體質疑。

問題在於警察與黑人的關係惡劣，警察對他們毫不客氣，黑人也可能較不願意配合警察。另一個數據顯示出警察殺害未武裝黑人的比例高出白人數倍。特別是白人惡警將黑人受害者佛洛伊德(George Floyd)磕在膝下的時候，這些數據都不重要了，佛洛伊德並非暴力犯，遭到這種對待不僅令人痛心，也大傷美國執法者形象。

詹姆斯省去長篇大論，「如果你們不挺我們，我們也不會挺你們！」他也轉貼他人評論，包括凱普尼克(Colin Kaepernick)單膝抗議國旗的照片，然後表示「你們現在懂了嗎！？」這類事情屢屢發生，已經難以視為個別行為。

身為NBA人氣王的詹姆斯都有這種感嘆，一般黑人更是不知所措。黑人網球女將戈芙(Coco Gauff)針對惡警事件發了一小段影片說：「下一個會不會是我？」

(中時電子報)