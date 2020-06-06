女人的身體有許多「無字天書」，一名男大生在與女友嘿咻之後，開燈發現女友的雙峰上乳暈，怎有一粒粒的「痘痘」，女大生也不知道，瞎掰說是「止滑」吧？結果這疑問在Dcard論壇被提出討論，有網友說，「那是盲人點字導覽」，笑歪了一大堆網友。

原PO男大生在論壇提出討論說，昨天第三次看到女友的胸部，這次我仔細看它

發現...。

男：「寶貝，乳暈上面怎麼有一點一點的突起啊？是痘痘嗎？」

女：「不知道欸，止滑吧（？）」

男：「還是是舌頭的『天堂路』咧？」（註解：天堂路海軍陸戰隊特訓最後一關的尖石路，需三行四進全身血淋淋爬到終點才算過關）

女友開始不停地笑，整晚氣氛都沒了

結果這篇PO文發表後後，立即引來網友熱烈討論，結果絕大多數的女孩子真的不知那一粒粒的「痘痘」是什麼東西。結果調皮的男大生網友開始發揮想像力，有人說「是給盲人用的」、「那是觸控導覽啦 還要配臉部辨識」、「我的XX上也有疙瘩」等，讓讓爆笑的回答。

而女網友的回答也多數都是「原來不是只有我一個人的ㄋㄟㄋㄟ這樣！！」，還來由一位醫學院護理系女生提出正解，她說「那個一點一點的突起是為了生育小孩時要哺餵母乳，而母乳會從乳頭跟乳暈上的小點分泌乳汁」

她很嚴肅的PO文解釋「乳暈周圍凸起的點叫蒙哥馬利腺體，主要的功能是分泌油脂清潔、保護乳頭。在哺乳期需要油脂來保護乳頭的!」、「順便補充，因為哺乳時乳頭需要這層油脂保護，所以不能使用酒精或肥皂等等清潔，以免乳頭乾燥破裂」。網友看後紛紛按讚說「長知識了」。

(中時電子報)