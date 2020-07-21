71歲港星石修演過不少電視劇與電影，尤其以港劇《天龍八部》的慕容復一角，紅遍中港台，石修還被封為「永遠的慕容復」，不過石修昔日曾自爆染怪病，吃什麼都會原貌拉出，所幸他透過鄭少秋幫忙才好轉，現年71歲的他，不只身體健康，高顏值更是帥翻。

石修8歲就以童星出道，演技精湛的他，演過多部電視劇與電影，最為讓台灣觀眾熟知的是，他在港劇《天龍八部》飾演慕容復一角，兒子陳宇琛也繼承父親衣缽成為演員，父子都在演藝圈闖出一片天。

不過石修當年在拍《楊門女將》時，卻驚染消化怪病，他吃什麼都會原貌拉出，連走路都有問題，後來石修透過鄭少秋幫忙，介紹太極師父給他，石修食慾恢復、病情逐漸好轉，石修從鬼門關前走一遭，也讓他至今都對鄭少秋懷著感恩之心。

石修現在身體健康，日前還接著拍新戲和電影，現年71歲的石修顏值俊俏、風度翩翩，帥氣有型的他，老戲骨魅力依然很夯，石修打算持續演戲，笑稱還沒打算退休。

(中時新聞網)