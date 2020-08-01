娛樂8點半》今年52歲的曹蘭當年被封為「張小燕接班人」，她1987年加入華視訓練中心演員訓練班出道，隨後主持《好彩頭》、《綜藝萬花筒》、《頑皮家族》，10年後在前途一片看漲之際，她毅然決然帶了30萬日幣到日本留學，去年她在節目上承認和交往20多年的日籍男友片岡多年前已登記結婚，全因張小燕私下跟她聊天的一句建議。

曹蘭被貼女丑標籤，其實還是有演員夢。（圖／中時資料照片）

曹蘭過去接受採訪時透露，剛入行時曾在《一代佳人》中演丫環，但因個頭小，外型不起眼，並未引起關注，後來她被王鈞邀約參加《綜藝萬花筒》，從此不僅和演員無緣，還被貼上女丑標籤，讓她心有不甘，她心中仍懷有戲劇夢，直言：「我想好好演戲，一部正常、不搞笑的戲。」

曹蘭閃離演藝圈到日本進修，2008年她上《沈春華Life Show》才爆料，當年是負氣離開演藝圈，除了不悅母親把她當搖錢樹，更指經紀人王鈞簽了另一個女藝人，簽約金高達500萬，還配有豪宅跟名車，曹蘭不肯說出這位女藝人姓名，只暗示：「她偶爾還在線上，沒有頭髮的」。

當年拋下如日中天的演藝工作到日本唸書，曹蘭回台後轉當日文老師，據悉情況好時月入可到6至7萬，但代價是常講到喉嚨沙啞，雖收入不及過去藝人身分，曹蘭說：「錢夠用就好，我喜歡當老師」，談到演藝圈，曹蘭也感慨新人層出不窮，有時為了搶話製造效果，讓她覺得「很欠揍」。

曹蘭的日籍男友片岡。（圖／中時資料照片）

感情生活方面，曹蘭和大她11歲的片岡交往多年，過去被問到結婚話題，曹蘭都有些抗拒說被算命老師說有離婚命，因為太愛男友，不想離開對方，因此沒打算結婚，也形容片岡雖然是日本人，但一點都不大男人主義，她早早就認定對方，「他帶領我學習成長，我不可能再去適應另一個人」。

曹蘭與媽媽。（圖／中時資料照片）

去年曹蘭上節目，坦承已和片岡秘婚多年，連媽媽都是後來才知道，原來當時母親好奇問曹蘭：「片岡怎麼都不用3個月回一次日本？」曹蘭才鬆口早和男友登記結婚一陣子，母親知道後也不驚訝，畢竟知道曹蘭和片岡穩定交往20年，曹蘭也透露男友現在已有台灣居留證跟健保卡。

曹蘭和片岡感情不只是情侶，更像家人，2013年她主持《美麗不妥協》時，透露自己是不愛漂亮、不養生的人，又說和另一半已是無性生活，但出門會牽手，更甜蜜，笑說兩人也很像「室友」，平時忙自己手上的事，回家才睡到同一張床上，直說：「心靈的交流更勝身體的溫存！」

曹蘭近年和丈夫從台北4樓公寓搬到台東都蘭，她上《命運好好玩》時表示，自己和片岡本來認為兩人感情不需要靠婚約綁住，有天去上小燕姐節目，張小燕問她：「妳為什麼從來沒有想過，萬一這個人有一天他發生什麼事情，需要妳在旁邊幹嘛的時候，因為妳沒有身分，沒辦法為他做任何事情？」一席話讓曹蘭恍然大悟。

曹蘭透露在張小燕建議下才與片岡登記結婚。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

加上片岡10幾年前曾心肌梗塞，鬼門關前走一遭，當時醫院發了病危通知書，曹蘭的身分卻「什麼都不是」，才讓她驚覺確實有登記的必要，兩人才看了黃道吉日，找朋友幫忙見證完成終身大事，而他們以為台日結婚手續繁瑣，片岡得先回北海道辦相關文件，行程跑過一輪後，才發現兩人本來不打算做的事「好像也沒有這麼難」。

至於為何要搬到台東？曹蘭說是因為家裡養的3隻狗不小了，最大的14歲，最小的12歲，有次遛狗回家後，發現狗狗的腳沒力了，光是爬樓梯就跌了好幾次，才讓曹蘭動了搬家念頭，再加上他和另一半都喜歡大自然、喜歡看海，但台北的海邊太過潮濕，兩人就開始考慮日本或台東的海邊。

曹蘭說，因為日本畢竟非常需要「敦親睦鄰」的國家，要不然很容易被排擠，片岡自己其實不太喜歡這種「虛情假意」的文化，因緣際會下到台東都蘭走一遭後，發現當地很多外國人，若全家移居到這裡也不會太奇怪，後來兩人找到一間看的到海的平房，面積有450坪，有院子、農舍，雖靠近大自然也會擔心草地上的紅螞蟻或每天要幫狗狗洗幾次腳，但感受到寵物都很開心，她和另一半也覺得欣慰。

(中時新聞網)