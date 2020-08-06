超前囤貨！搶購口罩潮再起，購買量暴增3倍。一名20多歲的比利時籍男工程師1日被指揮中心宣布確診新冠肺炎（COVID-19），成為國內第469例。由於他在台期間趴趴走，行蹤遍及台北、彰化等地，加上感染源至今不明，儘管指揮中心迄今未鬆口，已有不少專家學者認定，案469屬本土病例。

消息一出，引起民眾高度關注，更觸發久未啟動的「口罩搶購」模式。不少連鎖藥局、開業藥師反映，上周五還叫得到貨，不料本周一（3日）接到廠商來電，說口罩暫時沒了，什麼時候恢復供應，不得而知。

藥師指出，台灣在6月7日解封後，搶口罩的人變少了，除了拿健保卡「實名制」一次買9片的，頂多就是零星購買盒裝口罩的民眾，大致上供貨、存量都算穩定。

但在比利時男確診後，本周一起嗅到不尋常氣氛，湧入藥局買口罩的人變多，也有希望大量購買、拜託藥局訂貨的民眾，連廠商也突然說沒貨，似乎回到解封前的景象。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人、開業藥師沈采穎表示，早在7月，已有口罩經銷商透露「可能會漲價」，如今爆發比籍個案，更牽動民眾預期心理。

沈采穎認為，連前副總統陳建仁都跳出來建議民眾準備3個月的口罩存量，證明局勢仍險峻，疫情隨時會捲土重來，她呼籲政府應做好介入查價的準備，避免口罩供需失調，導致價格暴漲。

(中時新聞網)