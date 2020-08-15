長榮航空第二班「類出國」專案航班15日滿載著旅客的出國夢想歡樂起飛囉！最大的壓軸彩蛋就是A330機隊總機長李孔傑與其團隊，再發揮巧思於恆春外海飛出感人航線，在天空中畫了一個「讚」的手勢，向每一位無私奉獻的防疫英雄致敬，同時也感謝民眾齊心防疫的努力。

長榮航空8月8日第一班的類出國包機，旅客被夢想機超萌的三麗鷗家族明星包圍，現場熱情合影、打卡的氣氛嗨翻天。15日第二班的旅客也不遑多讓，在「Hello Kitty夢想機專屬候機室」與三麗鷗家族明星同歡，紛紛發揮創意拍出獨樹一格的可愛照片。

特別帶女朋友搭乘15日類出國專案航班的邱先生說，女友是Hello Kitty迷，這次好不容易搶到票，帶著女友在飛機上提前慶祝情人節，邱先生的女友開心地說，因為免稅品預購七折，不買對不起自己，謝謝男友全買單，讓她放手「買!買!買!」，這真的是最棒的情人節禮物了，她滿臉幸福地笑說，刷爆男友的卡是必須的，而且這次可以蒐集到7款三麗鷗家族彩繪機的撲克牌及國際知名品牌的長程線過夜包，再加上登機前有獎徵答，Hello Kitty限量好禮大放送，真的太值回票價了！

旅客廖先生帶著高齡90歲的母親一同搭乘類出國班機，廖奶奶對這個特別的旅程感到既新奇又開心！身為長榮會員的李先生，說已經一年沒有出國了，上次沒搶到票，這次好不容易搶到了，帶著太太一起來享受類出國的體驗。

15日日起飛的BR5288類出國專案航班是由Hello Kitty 夢想機執飛，飛行時間約2小時45分鐘，再度由A330機隊總機長李孔傑親自為旅客導覽。

上午10點30分自桃園機場起飛後，飛行高度約為1萬6千~2萬英呎，至陽明山與鼻頭角燈塔，飛經日本琉球列島西端與那島國上空，接著沿台灣東部海岸線，行經龜山島、清水斷崖與花東縱谷，再往南至三仙台、綠島、鵝鑾鼻、恆春及小琉球。飛機在恆春外海附近的天空中畫一個「讚」字，之後依原航線北返，在下午1點30分抵達桃園機場。

長榮航空表示，每一次推出的類出國航班都希望旅客能留下最深刻的記憶點，這次飛出大大的「讚」，就是要為台灣及全世界按「讚」加油打氣，期盼疫情早日解除。這段特別的旅程，感謝所有旅客對長榮航空的支持，長榮航空會一直陪伴在大家身邊，讓我們一起等待曙光，攜手飛出最美好的旅行記憶。

(工商 )