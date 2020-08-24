33歲性感女神熊熊（卓毓彤）擁有甜美臉蛋、G罩杯傲人上圍，日前她被媒體直擊被特斯拉男鄭旭哲以公主抱之姿送回家，交往1個多月就爆懷孕，年底準備帶球嫁。雖然她沒有正面回應，但從照片中可以隱約看出似乎飄孕味了。

熊熊最近為閨密夏宇童慶生，只見她身穿綠色格紋的細肩帶長洋裝，內搭白色平口背心，仍遮不住豐滿雙峰和深邃事業線，而腰腹曲線則悄悄和以往不同，無論是側身或正面，都能看出肚子明顯隆出，連粉絲都忍不住說：「熊熊好像有了？」、「今年多1個人幫她（夏宇童）慶祝。」

熊熊被傳出懷孕、準備結婚的喜訊後，對此，經紀人替她發言：「熊熊近期確實較為豐腴，會請她好好注意管理，未來如果有其他好消息，一定跟大家分享，感謝。」並沒有直接正面否認，而與她主持過《大熱門》的吳宗憲得知消息後，回應媒體：「如果有的話當然是祝福人家囉」表示之前主持未注意過熊熊的肚皮；而傳出愛戀熊熊已久的張立東，透過經紀人回應「這我們不清楚，謝謝」。

(中時新聞網)