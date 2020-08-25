熊熊（卓毓彤）被爆懷了特斯拉男鄭旭哲的孩子，目前孕期來到10周，雖然她解釋「近期確實較為豐腴」，沒正面否認仍讓消息傳得沸沸揚揚。25日七夕情人節當天，熊熊上傳一系列比基尼養眼照，網友除了狂盯波濤洶湧的好身材，也注意到肚皮的起伏。

熊熊透過社群網站PO去綠島度假的美照，不忘放送泳裝辣照給粉絲，只見她身穿粉紫色的繞頸泳衣，露出傲人的G罩杯上圍，黃色高腰泳褲恰好包住腹部，但從側面來看，可以看到肚子並不明顯；她又接連換了藍白條紋的比基尼，狂露豐滿雙峰和事業線，外面搭著一件杏色鏤空罩衫，襯托雪白的肌膚。網友看到這系列辣照，紛紛直呼：「相當美的福利照」、「泳裝好殺」，但也有網友眼尖，認為「第三張照片有一點點孕味了喔！」、「熊熊好像胖了，是幸福肥」、「應該有3、4個月了」。

熊熊被傳出懷孕、準備結婚的喜訊後，經紀人替她發言：「熊熊近期確實較為豐腴，會請她好好注意管理，未來如果有其他好消息，一定跟大家分享，感謝。」並沒有直接正面否認，而與她主持過《大熱門》的吳宗憲得知消息後，回應媒體：「如果有的話當然是祝福人家囉」表示之前主持未注意過熊熊的肚皮；而傳出愛戀熊熊已久的張立東，透過經紀人回應「這我們不清楚，謝謝」。

(中時新聞網)