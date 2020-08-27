20200827中天新聞 悚！ 朝眼噴「不明噴霧」 怪男專挑壯碩男尾隨

台北市一位帥氣壯碩的王姓男子今上網發文控訴，士林捷運站從4年前開始就有怪男屢次尾隨男姓乘客。不料今早，他又被跟蹤，對方甚至嗆：「再跑啊」，下一秒還朝他的眼睛噴不明液體，嚇的王男趕緊跑至鄰近銀行沖洗眼睛。警方則出面回應已積極調閱監視器找人，以防再有無辜民眾受害。

一位王姓男網友在臉書社團《士林/北投/天母幫》發文控訴，之前就注意過士林捷運站有這號奇怪人物，也曾被盯上過，但都未發生過衝突。他今(27日)早上九點步出捷運站時，發現這位怪男用慣用方式緊跟在他的後方，還時不時用肩膀或手臂觸碰他。

他發現自己被跟蹤便轉頭對他大聲喊：「你想幹嘛？」，而怪男發現自己事跡敗露更大膽嗆：「你再跑啊」，甚至還拿出預備好的不明噴霧直噴王男眼睛。王男則因害怕液體有危險，便趕緊噴跑至附近銀行沖洗眼睛，他回想起過程還餘悸猶存。

事後他接受媒體訪問時則回應，當天早上他計畫要去運動，未料卻遇上一齣鬧劇，他事後也隨即向士林警分局報案，並上網PO文提醒士林居民，小心注意此號人物。警方對此則回應，已積極調閱監視器過濾畫面，以防再有無辜民眾受害。

(中時新聞網)