網傳吃隔夜菜會致癌，營養師許育禎在粉專指出，吃剩飯剩菜致癌機率很低，不需要恐慌，但的確有可能因保存不當，引發食物中毒，因此特別提醒民眾，保存食物的方式很重要，首先食物冷藏不宜超過三天，且放在冰箱保存，也要將食物密封以免被汙染，隔餐食用必須要高溫煮沸才可以吃。

許育禎在臉書發文表示，傳說隔夜菜反覆加熱會致癌，因為蔬菜或根莖澱粉類食物在栽種過程中，施肥會殘留硝酸鹽，保存不當恐被微生物汙染，轉成亞硝酸鹽，若配含胺食物（部分海鮮類）一起吃，恐產生致癌物「亞硝胺」，引發腸胃道癌症。

許育禎闢謠指出，吃剩飯、剩菜致癌的機率很低，民眾不需要過度恐慌，但食用不新鮮的食物，除了原先該有的營養流失，還有可能被病菌感染，引發食物中毒的狀況，因此還是少吃為妙！

許育禎也說，保存剩菜的方式很重要，最好的辦法就是少煮一些，但若真的吃不完，請趁熱放冰箱，因為低於60度恐引起細菌汙染，且隔餐食用務必要高溫煮沸。冷藏食物也不要超過3天，因為放越久，就越容易滋生細菌和黴菌，且營養也會流失。

許育禎提醒，剩菜存放的時候，也務必用密封盒蓋緊，且把湯汁、醬汁都倒掉，因為食物水分越多，越容易使細菌生長，而火鍋或湯品，請先把舊的食材吃完，不要一直重複加熱，放入新的食材，最後又煮成一大鍋。

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(中時新聞網)