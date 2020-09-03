大都會隊史上最偉大的傳奇球星席佛（Tom Seaver）今（3）日辭世，享壽75歲，大聯盟和大都會隊球團都表示震驚與哀悼！席佛於1986年退休，1988年成為大都會隊史上首位背號（41）退休的球員，並於1992年被選進美國棒球名人堂。

席佛在大聯盟20年拿下311勝、投出3640次三振，生涯自責分率僅2.86，與早年的名人堂成員馬修森並列，是大聯盟史上「唯二」擁有300勝、3000K、自責分率3以下的巨投。他曾12次入選明星賽，包括1967-77年連續10屆，16次擔任球隊開幕戰投手則為史上第1人。

席佛最著名的成就還包括帶領大都會隊贏得1969年世界大賽冠軍，加上生涯3座國聯賽揚獎，5次國聯三振王等殊榮。他的3640次三振目前仍高居史上第6位，但1986年退休時排名第3，僅次於萊恩、查爾頓；生涯311勝目前名列史上第18位。

席佛的妻子南希、女兒莎拉、安共同表示，「我們很傷心地告知大家：我們深愛的丈夫和父親已經去世了。而在各界人士對此深深哀悼時，我們也要向他的粉絲們表達我們的感謝之意。」事實上，西佛罹患失智症等數種疾病，臥病在床數年，加上新冠肺炎併發症，今日在家中辭世。

大聯盟主席曼弗雷德表示：「西佛辭世的消息令我深感悲傷！他是有史以來最偉大的投手之一。他也是一位紳士，是職業棒球運動的佼佼者，更是大都會隊及難忘的1969賽季的代名詞。」

(中時 )