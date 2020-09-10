【政壇不倫戀！貪官飛離島偷情女星 凌威威爆「揪多妹一起玩」】

真的好誇張！已婚貪官飛離島與女星偷情長達多年，猶如電影般劇情，竟發生在現實生活中。前「酒國名花」凌威威接受《中時新聞網》獨家專訪，接連揭名人不為人知酒店秘辛，掀起各界高度討論。凌再度語出驚人表示「某貪官與某女星，長年都在台灣外島偷情，更愛與酒店妹玩多人運動。」

凌威威爆料某貪官愛找酒店妹玩「多人運動」。(照片/游定剛 拍攝)

曾被封為「最年輕媽媽桑」的藝人凌威威(本名：謝伊琪)，多年前出版揭開酒店文化種種秘辛，爆料多名女星出身酒家、某立委私下找小姐10年沒付錢等，當年遭影射名人搞得人心惶惶。凌近日再爆料，政壇界某領導能力強的高官(以下簡稱：K高官)和某女星(以下簡稱：L女星)，長年都會搭乘專機飛離島幽會，男方目前仍活耀於政壇、飯局圈。據了解，多年前因L女星事業遭逢變故，K高官視察兩人結下情緣，因兩人在台知名度高、身分地位頗為敏感，都會飛往台灣不同離島幽會，住進隱密性極高的私人別墅，裡頭還有五星級配備及飯店主廚，可說是相當享受。

已婚K貪官與L女星偷情多年，私下眾人皆知、台面上不能說的秘密，雖然太太也早有耳聞，只不過謊言始終未被戳破。後來L女星轉戰投資商界，成為商場上女強人。除此之外，凌更加碼爆料，K貪官除了和L女星一對一外，有時想尋求刺激，都會透過身旁信任友人安排一對二或三，進行多人運動，並以皇帝格局來服侍，一晚十幾、二十幾萬陪伴費，只要K貪官高興，友人們都會很願意支付。

(攝影/邱子軒、剪輯/陳依仁)

(中時新聞網)