吃一顆像喝油！營養師曝「月餅熱量」：搭配1物血糖狂飆。（圖／高敏敏營養師提供）

中秋節將至！營養師高敏敏分享「月餅熱量排行榜」，廣式月餅奪冠，單顆高達600大卡，內含40公克的油，一顆直接抵掉兩碗白飯。此外，甜味月餅的含糖量相當驚人，若搭配含糖飲料一起吃，絕對會讓你的血糖狂飆，非常可怕，因此提出4秘訣減輕吃月餅的負擔。

營養師高敏敏分享，廣式月餅是熱量冠軍，一顆就要600大卡，約是2.1碗飯的熱量，大概是5.7顆方糖和2.3匙油；綠豆椪則是363大卡，約為1.3碗飯熱量、10.2顆方糖以及0.9匙油；芋頭酥245大卡，0.9碗飯熱量、2顆方糖和0.6匙油。

高敏敏表示，豆沙蛋黃酥是234大卡，大概是0.8碗飯，有1.8顆方糖和0.8匙油；許多人愛的鳳梨酥單顆也要200大卡，大概是0.7碗飯的熱量，有3.1顆方糖和0.6匙油。

高敏敏指出，月餅的熱量跟餅皮、內餡的原料和製作方式有很大的關係！甜味月餅單顆精緻糖量可高達「10顆方糖」，相當於一杯全糖的手搖飲料，如果吃月餅搭配飲料，簡直可以坐等血糖飆高。

高敏敏也說，鹹味的月餅，像是鹹蛋黃、滷肉等食材，都是在油水中泡過再包進去，因此光是廣式月餅中，就含有40公克的油。而一個50公斤的成年人，一天所需的熱量約為1500大卡，脂肪攝取上限為50g！吃顆月餅就快達上限了。

高敏敏建議，應景吃月餅，可以把握這4招來減少負擔。首先是選擇少油、低糖的月餅吃；再來就是切成小塊分享出去，每種口味都嘗到，既可以解饞又不會熱量破表；另也可以搭配無糖茶水，別喝含糖飲料；最後就是吃完記得去運動。

本文諮詢專家：高敏敏營養師，具有中華民國高考營養師證書、妝品原料管理師、肥胖醫療學會證照、糖尿病共同照護網證照、美國營養學會會員。

(中時新聞網)