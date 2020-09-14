台中榮總整型外科醫師蔡岳錤指出，周先生的傷口原本只有2公分，但因反覆感染，４度開腹清創。（馮惠宜攝）

經台中榮總醫療團隊細心治療，周先生終於康復重返職場，院方也為他切蛋糕慶生。（馮惠宜攝）

蛤，只是被魚戳到，竟然讓一名39歲綠島潛水教練半年傷口無法癒合，只能被迫放無薪假；39歲的周先生去年12月7日浮潛被水針魚戳到右下腹，雖然緊急到台東當地醫院治療，卻傷口持續發炎感染，最後經細菌培養為非結核分枝桿菌感染，經投藥加清創，傷口終於癒合；周先生感謝台中榮總醫療團隊細心找出感染科源讓他終於可以根治，並且能夠重返大海繼續熱愛的運動與工作。

周先生常年在綠島教潛水，去年12月7日進行夜間浮潛，突遇水針魚，被牠戳到右下腹部，水針魚驚嚇到還用尖嘴朝他肚子攪動，當下他忍痛上岸騎車到當地醫院急診，經傷口護理治療，仍感覺傷口有壓痛，於是轉診回台中榮總就醫，院方原本以為有腸穿孔，但開腹排除腸穿孔，再次清創及進行傷口重建，只是沒有多久，傷口又再次感染，除了仍有壓痛還會流膿。

台中榮總整型外科醫師蔡岳錤指出，再次施行清創及切片手術，經檢體培養結果為非結核分枝桿菌感染，正確投藥並再進行清創手術才讓他傷口慢慢癒合，如今已可重返職場。

蔡岳錤說，非結核分枝桿菌存在於大自然環境中，但其治療，必須清創與正確投藥並行，傷口才能癒合；台中榮總感染科主任劉伯瑜指出，由於實驗室診斷技術、分枝桿菌培養及鑑定進步，越來越多非結核分枝桿菌被鑑定分離出來，如未正確找到感染源，患者又合併有免疫不全問題恐造成敗血症，不能輕忽。

(中時 )