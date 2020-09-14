據動物收容所的說法，4隻遭到強暴的母狗，私處皆都被尖銳異物侵入過。(Daily Star翻攝)

位於中亞內陸國家的哈薩克，竟出現4隻母狗慘遭變態男強暴離奇事件。這名變態男先是粗暴手段硬上母狗們，過程中還將母狗們的私處搞到出血狂流，甚至有1隻母狗因受傷未即時得到治療，讓蒼蠅在它的私處下蛋產卵，導致傷口嚴重化膿感染。犯下慘忍手段的變態男，甚至還將整個過程錄製下來，直接放在黑市網站上販售，警方目前已全力釐清調查中，在哈薩克的明文法規中，虐待動物將會被判處50天的監禁拘留。

哈薩克動物收容所幾日前，驚見4隻遭到變態男子強暴的母狗，據動物收容所的說法，這4隻母狗的私處皆都被尖銳異物侵入過，導致鮮紅傷口從內到外擴張，而且還不斷鮮血狂流。

當地Stop Otlov組織的志工表示，我們收容所本來是專門解決動物身上跳蚤為主，卻意外發現這4隻遭到強暴母狗的慘況。志工還說明，其中1隻還有嚴重的外出血，因沒有即時治療，讓蒼蠅直接在傷口上下蛋產卵後遭到感染，所幸經由獸醫搶救後，目前已將傷口處的寄生蟲去除，並等待傷口逐漸復原。

Stop Otlov組織推測，這名變態男可能已經將整個強暴母狗過程全數錄下，並在黑市網上進行販售，組織將會全力蒐集證據交由執法部門來搜捕這名變態。警方發言人艾米拉‧邵勒諾娃說明，針對此起強暴母狗事件，已經全面啟動搜捕網進行調查中，在哈薩克的明文法規中，虐待動物將會被判處50天的監禁拘留。

(中時新聞網)