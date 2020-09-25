台灣原創影集《愛的廣義相對論》（Memory Eclipse）系列作品《迴圈》，由林哲熹、謝欣穎主演，劇中林哲熹對謝欣穎一見鍾情，使出大男人「把妹招數」，約吃宵夜還不准對方拒絕，謝欣穎坦言「喜歡被誠懇的對待，不吃太油或太誇張的把妹招數」，但又貼心讚林哲熹「覺得戲裡『阿賓』想要獨佔或是直接的態度很帥！」

林哲熹和謝欣穎劇中愛得瘋狂，他更化身「小奶狗」雙膝跪下，手捧謝欣穎的腳並溫柔親吻，從腳尖慢慢吻至小腿，上演「戀腳癖」，不過拍攝時頻頻笑場，謝欣穎說「被親腳這舉動很親密，是男女朋友才會出現的畫面，被哲熹親時嫉妒害羞、而且很癢，重點不是自己的男朋友，覺得非常彆扭。」

林哲熹壁咚親吻謝欣穎。（衛視中文台提供）

謝欣穎從影15年來，突出的演技廣受人知，鮮少為戲獻唱的她，為戲開口唱鄧麗君的〈我只在乎你〉，她在家把歌聽了好多遍，做足功課，並表示：「對歌詞與情感的部分非常熟悉，不太緊張。」

劇中在未來世界中，有「刪除記憶」技術，被問到現實中有想刪除的片段？謝欣穎開玩笑說「喝完酒的隔天，會很想刪除前一晚的記憶，因為覺得自己喝完很失控。」林哲熹苦思半天，認為沒有這樣的片段，「很難想像少了某段記憶的自己，還會不會是現在這樣。」《迴圈》26日晚上10點於衛視中文台、27日晚上9點於衛視電影台首播。

林哲熹對謝欣穎施暴。（衛視中文台提供）

謝欣穎被林哲熹毆打後心痛的神情。（衛視中文台提供）

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