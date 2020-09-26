第55屆電視金鐘獎頒獎典禮今晚在國父紀念館盛大舉行，「準視后」楊謹華今年與「準視帝」姚淳耀同走紅毯，纖瘦的她身穿一套大紅色深V禮服出席，大秀白皙渾圓的美胸，光靠傲人車頭燈就瞬間引發暴動。

光是一下車，楊謹華的超狂穿搭立刻成為全場焦點，一身紅禮服有著夢幻公主澎澎袖，搭配腰帶設計勾勒纖腰，造型時尚又俏麗，不過正面的八字波實在太搶戲，就連主持人黃豪平都看傻直呼：「這就代表勝利的V吧！」

楊謹華放送「白皙八字波」角逐視后 婚後尺度全開辣翻（圖／[email protected]廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

楊謹華婚後首次復出就入圍，她笑稱自己原本只有一點點緊張，後續走完紅毯才感受到氣氛來了！黃豪平為了幫大家謀福利，便請楊謹華轉一圈展現身材，當她一轉身，連美背都被看光，尺度超惹火。

楊謹華放送「白皙八字波」角逐視后 婚後尺度全開辣翻（圖／[email protected]廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

身為金鐘常客的楊謹華今年已經是第6度入圍、第4度角逐視后，這次她以《鏡子森林》入圍戲劇節目女主角獎，在劇中演活了熱愛衝鋒陷陣的社會線記者，自然生動的演技備受看好，將與首次入圍的黑馬莫允雯、天心、林玟誼、柯佳嬿等人角逐視后。

楊謹華放送「白皙八字波」角逐視后 婚後尺度全開辣翻（圖／[email protected]廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

(中時新聞網)